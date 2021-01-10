صن داونز يكشف حقيقة طلب التعاقد مع قفشة والشحات من الأهلي.. فيديو

كشف خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز، حقيقة طلب التعاقد مع ثنائي الأهلي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات.

وقال خالد علي خلال ندوة بموقع "دوت الخليج": سمعت بإرسال صن داونز عرضا للأهلي لضم قفشة وحسين الشحات، وفي النهاية لم يحدث نصيب".



وتابع: "أعتقد أن مفاوضات صن داونز كانت مع إدارة الأهلي وليس اللاعبين، ولكن في النهاية إذا أخبر الأهلي الإدارة أن الثنائي مرتبطان بعقد مع النادي، سيغلق الأمر تماما".

يذكر أن نادي صن داونز أصدر بيانا رسميا، خلال الفترة الماضية، أعلن فيه تجميد المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صفقة سيرينو.

كان الأوروجوياني جاستون سيرينو، طالب إدارة نادي صن داونز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، إلا أن إدارة النادي الجنوب أفريقي استقرت على بقائه في النهاية.

وقال سيرينو مؤخرا في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.