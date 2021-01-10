وقال خالد علي خلال ندوة بموقع "دوت الخليج": سمعت بإرسال صن داونز عرضا للأهلي لضم قفشة وحسين الشحات، وفي النهاية لم يحدث نصيب".
وتابع: "أعتقد أن مفاوضات صن داونز كانت مع إدارة الأهلي وليس اللاعبين، ولكن في النهاية إذا أخبر الأهلي الإدارة أن الثنائي مرتبطان بعقد مع النادي، سيغلق الأمر تماما".
يذكر أن نادي صن داونز أصدر بيانا رسميا، خلال الفترة الماضية، أعلن فيه تجميد المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صفقة سيرينو.
كان الأوروجوياني جاستون سيرينو، طالب إدارة نادي صن داونز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، إلا أن إدارة النادي الجنوب أفريقي استقرت على بقائه في النهاية.
وقال سيرينو مؤخرا في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".
وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صن داونز يكشف حقيقة طلب التعاقد مع قفشة والشحات من الأهلي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.