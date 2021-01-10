تشيلسي للدور الرابع من كأس الاتحاد برباعية في شباك موركامبي

افتتح ماسون ماونت التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة الثامنة عشر، قبل أن يضاعف الألماني تيمو فيرنر من تقدم البلوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وأحرز كالوم هودسون أودوي الهدف الثالث لـ تشيلسي في الدقيقة 49، قبل أن يختتم كاي هافرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85.
ويواجه فريق توتنهام نظيره مارين في السابعة مساءً في نفس الدور.
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