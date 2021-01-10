صن داونز يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي عن صفقة سيرينو.. فيديو

أكد خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن ملف انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لم يغلق بشكل نهائي.وقال خالد علي خلال ندوة بموقع " دوت الخليج": "العلاقة بين الأهلي وصن داونز أكبر من أي لاعب ومدرب، سيرينو يريد اللعب للنادي الأهلي، لكن صن داونز أصدر بيانا رسميا بشأن مستقبل سيرينو".
وأضاف: "الجهاز الفني متمسك ببقاء سيرينو، وهناك تشاور مع الإدارة بشأن مستقبله، وفي النهاية سيتم اتخاذ القرار وفقا للصالح العام".
وأشار: " يسعدني حديث جماهير الأهلي معي بشأن صفقة سيرينو، ولكن في النهاية هذا عملي، كما أن مدير نادي صن داونز قال إن علاقتنا مع الأهلي قوية، ولكن اللي عايز اللاعب يدفع".
وتابع: "المفاوضات متوقفة في الفترة الحالية، ولكن وفقا لحديث مدير النادي، أعتقد أن ملف رحيل سيرينو لم يغلق بشكل نهائي".
كان نادي صن داونز أصدر بيانا رسميا، خلال الفترة الماضية، أعلن فيه تجميد المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صفقة سيرينو.
يذكر أن الأوروجوياني جاستون سيرينو، طالب إدارة نادي صن داونز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، إلا أن إدارة النادي الجنوب أفريقي استقرت على بقائه في النهاية.
وقال سيرينو مؤخرا في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".
وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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