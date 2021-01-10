قبل مواجهة المصري.. طبيب الزمالك يكشف حالة عبد الشافي وروقا

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن حالة الثنائي محمد عبدالشافي، ومحمد أشرف "روقا"، لاعبي الفريق.

وقال طبيب الزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إنه اطمأن إلى حالة عبدالشافي؛ بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية مع باقي لاعبي الفريق.

وأوضح طبيب الزمالك، أن "عبدالشافي" شارك في التدريبات الجماعية، وبدأ الاحتكاك والالتحام مع اللاعبين بشكل تدريجي عقب الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها بكسر في الترقوة خلال مشاركته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي.

وأكد طبيب الزمالك، أن حالة محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق "مستقرة" ويخضع حاليا للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج للتعافي من إصابته بفيروس كورونا.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن اللاعب سيجري مسحة طبية جديدة غدًا؛ الإثنين، للاطمئنان عليه وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.