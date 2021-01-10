مدرب تونس لكرة اليد: منتخب مصر قادر على الوصول للمربع الذهبي.. خاص

كشف سامي السعيدي، المدير الفني لمنتخب تونس لكرة اليد، اليوم الأحد، عن توقعاته للمنتخب المصري في بطولة العالم لكرة اليد والتي تحتضنها مصر بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وقال "السعيدي"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، "المنتخب المصري برهن في السنوات الأخيرة أنه تطور بشكل كبير، وخاصة تحت قيادة المدرب الحالي والمدرب السابق، وأيضًا التفوق لديهم في بطولات العالم للشباب والناشئين والذين حققوا فيها إنجازات رائعة".

وأضاف "المنتخب المصري الآن لديه عناصر رائعة يلعبون في المجر وفرنسا؛ وهو الذي يعطي دفعة وتطورا كبيرا للاعبين المصريين، إضافةً إلى اللاعبين المحليين، ومتفائل بشكل كبير بالمنتخب المصري في البطولة".

وتابع "أظن أنهم قادرون على التواجد في المراكز الأربعة الأوائل مع الدعم الجماهيري وعامل الأرض، نفس الشيء الذي حصل معنا في المونديال الذي استضفناه عام 2005.. منتخب مصر متجانس ولديه لاعبون رائعون يريدون أن يضعوا بصمتهم ويدخلون التاريخ من الباب الكبير.. أتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري والمنتخبات العربية، ونتمنى أن يتواجد منتخب عربي وعلى رأسهم منتخب الفراعنة في دور نصف النهائي لتشريف الكرة العربية والأفريقية".

وعن موعد وصول التوانسة، قال السعيدي "نصل للقاهرة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يناير عصرًا".

وأضاف "لدينا مهمة كبيرة وصعبة في مونديال اليد في مجموعة الموت، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.. التحضيرات لم تكن سهلة في تلك الظروف".

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل.