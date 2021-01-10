مدرب تونس يكشف لـ دوت الخليج موعد وصول المنتخب لخوض مباريات مونديال اليد

كشف سامي السعيدي، المدير الفني لمنتخب تونس لكرة اليد، اليوم الأحد، عن موعد وصول بعثة منتخب بلاده للقاهرة، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.
وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.
وقال "السعيدي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "نصل إلى القاهرة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يناير عصرًا".
وأضاف "لدينا مهمة كبيرة وصعبة في مونديال اليد في مجموعة الموت، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.. التحضيرات لم تكن سهلة في تلك الظروف".
ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل.
وقال "السعيدي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "نصل إلى القاهرة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يناير عصرًا".
وأضاف "لدينا مهمة كبيرة وصعبة في مونديال اليد في مجموعة الموت، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.. التحضيرات لم تكن سهلة في تلك الظروف".
ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل.
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