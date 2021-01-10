أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة المقبلة في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة