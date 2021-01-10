الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة المقبلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد.

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- ليفربول 33 نقطة

2 مانشستر يونايتد 33 نقطة.

3- ليستر سيتي 32 نقطة.

4- إيفرتون 29 نقطة.

5- توتنهام 29 نقطة.

6- مانشستر سيتي 29 نقطة.

7- أستون فيلا 26 نقطة.

8- تشيلسي 26 نقطة.

9- ساوثامبتون 26 نقطة.

10- وست هام 23 نقطة.

11- ليدز يونايتد 23 نقطة.

12- أرسنال 23 نقطة.

13- ولفرهامبتون 22 نقطة.

14- كريستيال بالاس 22 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة.

16- بيرنلي 16 نقطة.

17- برايتون 14 نقطة.

18- فولهام 11 نقطة.

19- وست بروميتش 8 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد نقطتين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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