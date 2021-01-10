محمد عادل يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

وتحدث المشرف على الكرة مع اللاعبين عن أهمية استعادة وضع الفريق بجدول الدوري ومواصلة الانتصارات التي بدأت الجولة الماضية بالفوز على البنك الأهلي.
وطالب فتحي اللاعبين بغلق صفحة البطولة الكونفدرالية والاستفادة من التجربة.
ووجه فتحي التحية للمدير الفني عماد النحاس الذي لا يدخر جهدا مع الفريق خلال فترة وجوده في العزل واصابته بفيروس كورونا مع المدرب العام للفريق علاء عبد الغني.
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