محمد عادل يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم لتحفيزهم قبل خوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري الممتاز.

وتحدث المشرف على الكرة مع اللاعبين عن أهمية استعادة وضع الفريق بجدول الدوري ومواصلة الانتصارات التي بدأت الجولة الماضية بالفوز على البنك الأهلي.



وطالب فتحي اللاعبين بغلق صفحة البطولة الكونفدرالية والاستفادة من التجربة.



ووجه فتحي التحية للمدير الفني عماد النحاس الذي لا يدخر جهدا مع الفريق خلال فترة وجوده في العزل واصابته بفيروس كورونا مع المدرب العام للفريق علاء عبد الغني.