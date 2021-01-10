باتشيكو يجتمع بـ فرجاني ساسي

وتحدث باتشيكو مع فرجاني ساسي خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية والخططية، وطلب المدير الفني من اللاعب التركيز داخل الملعب، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات قوية في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
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