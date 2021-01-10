الرياضة

باتشيكو يجتمع بـ فرجاني ساسي

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عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع فرجاني ساسي عقب نهاية مران الفريق الذي أقيم على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدث باتشيكو مع فرجاني ساسي خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية والخططية، وطلب المدير الفني من اللاعب التركيز داخل الملعب، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات قوية في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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