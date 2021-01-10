اتحاد الكرة: انتخاب رابطة أندية القسم الثاني 24 يناير

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد دعوة أندية القسم الثاني يوم الأحد الموافق 24 يناير الحالي لانتخاب ممثليها في المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني، على أن يغلق باب ترشيحات الأندية يوم الاثنين 18 يناير.

جاء ذلك في ضوء الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم مع ممثلي أندية القسم ، حيث تم مناقشة عدد من المشاكل التي تصادفها أندية المسابقة والبحث عن حلول لها.

وتنص لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية في 29 نوفمبر الماضي على أن يتشكل المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني من 6 أعضاء منتخبين

ينضم إليهم مرشح من الاتحاد المصري لكرة القدم ويجتمع الأعضاء السبعة لاختيار أصحاب المناصب الرئيسية فيما بينهم.



كما تنص اللائحة على أن تعقد انتخابات للاختيار الأعضاء الستة من بين مرشحين تقدمهم أندية المسابقة من خارج أعضاء مجالس إداراتها والعاملين بها.