صن داونز يحسم الجدل حول شراء ناد مصري كبير.. فيديو

كشف خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز، حقيقة رغبة باتريس موتسيببي رئيس النادي الجنوب أفريقي، في شراء أسهم نادٍ مصري، خلال الفترة المقبلة.

كان الصحفي الغاني "ناهو أدامز" بجريدة "أفريكان سبورتس" الجنوب أفريقية المحلية، أكد مؤخرا، أن "موتسيبي"، رئيس صن داونز يسعى لشراء 10% من أسهم أحد الأندية المصرية الكبرى دون ذكر اسمه.

وقال خالد علي، خلال ندوة بموقع " دوت الخليج":" هذا الكلام لا صحة له على الاطلاق، لم يحدث نهائيا التفكير في هذا الأمر".