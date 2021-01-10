صن داونز يحسم الجدل حول شراء ناد مصري كبير.. فيديو

كان الصحفي الغاني "ناهو أدامز" بجريدة "أفريكان سبورتس" الجنوب أفريقية المحلية، أكد مؤخرا، أن "موتسيبي"، رئيس صن داونز يسعى لشراء 10% من أسهم أحد الأندية المصرية الكبرى دون ذكر اسمه.
وقال خالد علي، خلال ندوة بموقع " دوت الخليج":" هذا الكلام لا صحة له على الاطلاق، لم يحدث نهائيا التفكير في هذا الأمر".
يذكر أن قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت الجمعة الماضية بأحد فنادق القاهرة، أوقعت فريق صن داونز في مجموعة نارية، حيث تضم مازيمبي الكونغولي، والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.
وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي:
المجموعة الأولى: الأهلي - فيتا كلوب - سيمبا - المريخ.
المجموعة الثانية: مازيمبي - صن داونز - الهلال السوداني - شباب بلوزداد.
المجموعة الثالثة: الوداد - حوريا - بترو أتلتيكو - كايزر تشيفيز.
المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك - مولودية الجزائر - تونجيث.
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