الرياضة

رابيد تيست لسيراميكا كليوباترا قبل مواجهة المقاولون العرب

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لتحليل رابيد تيست، قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة بالدوري.

جاء ذلك وفقا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإلزام الأندية بضرورة إجراء تحليل رابيد تيست قبل أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، ب 48 ساعة، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في البقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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