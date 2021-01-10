عبد الحليم علي: أغلقنا ملف مباراة طلائع الجيش ونفكر في المصري

قال عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الزمالك، إن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة طلائع الجيش وبات يفكر حاليا في لقاء المصري البورسعيدي.

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يتعامل مع كل مباراة على حدة، ويسعى لتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي والحفاظ على نتائجه الإيجابية لاعتلاء الصدارة.



وأضاف عبدالحليم علي أن لاعبي الفريق يخضعون للتدريبات الاستشفائية بالشكل الأمثل من أجل تفادي الإجهاد والإرهاق في ظل تلاحم المباريات.



وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الفريق سيختتم تدريباته غدا الإثنين بملعب النادي، وسيتوجه عقب المران إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.



ويلتقي الفريق مع المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.