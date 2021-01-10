فحص طبي لعلي معلول بالأهلي غدا

يخضع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحص طبي غدًا لتحديد موقفه من مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وتعرض علي معلول للإصابة خلال مران اليوم أثر كدمة قوية لم يستطع إكمال التدريب بعدها.
وكان الفريق قد خاض مرانه الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري.
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