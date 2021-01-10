خاص| الإعلان خلال ساعات .. نجم الأهلي يعود إلى سموحة مجددا

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ترحيبه بانتقال مهاجم الفريق صلاح محسن لأحد الأندية الراغبة في التعاقد معه، عقب خروجه من حساباته.

ووافق صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على العودة إلى صفوف سموحة مرة أخرى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم دوت الخليج أن مسئولي سموحة تلقوا خطابا من قبل النادي الأهلي يفيد بالموافقة على إعارة اللاعب من جديد عقب رغبته في التواجد في نادي سموحة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق للتواجد مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في أولمبياد طوكيو .

ويمتلك اللاعب أكثر من عرض في الوقت الراهن إلا أن رغبته الأساسية في اللعب لسموحة بعد المكالمة التي تلقاها من المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وأبدي اللاعب فيها موافقته على العودة من جديد لصفوف الموج الأزرق .

وعبر أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن سعادته بعودة صلاح محسن إلى صفوف الفريق من جديد للقضاء على المشكلة الهجومية داخل الفريق والتي تسببت في تحقيق نتائج سلبية منذ انطلاق بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.