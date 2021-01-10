كورونا يلتهم مدربي الاتحاد السكندري

أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للاعبى لفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني و الإداري بالتنسيق بين نادى الاتحاد السكندرى و الاتحاد المصرى لكرة القدم ، إصابة عماد المندوه مدرب حراس المرمى وحسن مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا (COVID-19).



وتم أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعزل عماد المندوه وحسن مصطفى من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج و عزل مدرب الحراس و مدرب الفريق بالتنسيق مع الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى.



وأظهرت مساء أمس " السبت"، نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للاعبى لفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني و الإداري بالتنسيق بين نادى الاتحاد السكندرى و الاتحاد المصرى لكرة القدم ، إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة و وليد بدر المدير الإدارى بفيروس كورونا (COVID-19).

ووجه محمد مصيلحى بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مسحة طيبة عاجلة للاعبى الفريق و الجهاز الفني و الإداري للاطمئنان على سلامتهم .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعزل إبراهيم حسن و وليد بدر من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج و عزل مدير الكرة و المدير الإدارى بالتنسيق مع الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى.