كورونا يلتهم مدربي الاتحاد السكندري

أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للاعبى لفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني و الإداري بالتنسيق بين نادى الاتحاد السكندرى و الاتحاد المصرى لكرة القدم ، إصابة عماد المندوه مدرب حراس المرمى وحسن مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا (COVID-19).
وتم أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعزل عماد المندوه وحسن مصطفى من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج و عزل مدرب الحراس و مدرب الفريق بالتنسيق مع الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى.
وأظهرت مساء أمس " السبت"، نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للاعبى لفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني و الإداري بالتنسيق بين نادى الاتحاد السكندرى و الاتحاد المصرى لكرة القدم ، إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة و وليد بدر المدير الإدارى بفيروس كورونا (COVID-19).
ووجه محمد مصيلحى بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مسحة طيبة عاجلة للاعبى الفريق و الجهاز الفني و الإداري للاطمئنان على سلامتهم .
وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعزل إبراهيم حسن و وليد بدر من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج و عزل مدير الكرة و المدير الإدارى بالتنسيق مع الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى.
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