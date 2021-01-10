مانشستر سيتي يسقط برمنجهام بثلاثية ويتأهل للدور المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي

تفوق مانشستر سيتي على برمنجهام بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذه النتيجة صعد مانشستر سيتي للدور الرابع من البطولة.

بيرناردو سيلفا تقدم للسيتي في الدقيقة 8، ثم أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 15.

وفى الدقيقة 33 تمكن اللاعب الشاب فيل فودين من تأمين النتيجة بإضافة الهدف الثالث.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي العديد من التبديلات لاراحة لاعبيه في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي في مباراته المقبلة فريق برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء.

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