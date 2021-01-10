الزمالك يوجه الشكر لأيمن يونس

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تقديم خالص الشكر والتقدير والاحترام للكابتن أيمن يونس أحد أبناء النادي المخلصين المتميزين على تلبيته نداء ناديه وقت محنته، والعمل بكل حب وإخلاص واجتهاد وذكاء رغم ظروفه الخاصة في حياته لكنه لم يرض غير أن يعمل متطوعا دون أي مقابل.

وتؤكد إدارة النادي أن وقوفه بقوة وإصرار للحفاظ على قوام فريق الكرة بمجهوداته الفنية والإدارية الناجحة المتطورة أثمرت عن انسجام أكثر بالفريق مثمنين الجهود التي بذلها لحل كافة المشكلات والملفات المتعلقة باللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وتثني إدارة النادي على حالة الحب والاحترام التي زرعها يونس ليس فقط في ناديه بل في الوسط الرياضي كله حتي مع المنافسين وهي الروح الإيجابية التي ترفع من شأن واسم الزمالك وهو ما عهدناه دائما من رموز الزمالك المتميزين.



وتعرب إدارة النادي عن تمنياتها أن يستمر التعاون في المرحلة القادمة بشكل مثمر مرض للطرفين بين أيمن يونس ونادي الزمالك.

وخالص الشكر والتقدير من إدارة نادي الزمالك للكابتن أيمن يونس.