نجم الأهلي السابق يسخر من "إعلامي" قارن إمام عاشور بـ ميسي

سخر شريف عبد الفضيل لاعب الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأهلي من الإعلامي أحمد عفيفي مقدم البرامج بقناة نادي الزمالك، بعد تريدة نشرها الأخير تجمع بين إمام عاشور لاعب الأبيض والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وغرد عبدالفضيل، على تغريدة عفيفي التي وضع فيها صورة إمام عاشور وميسي، وكتب تعليقا على الصورتين: لنترك الصورتين ونستمتع بهما معا.

وعلق عبد الفضيل، عبر حسابه الشخصي عل موقع التواصل الاجتماعي تويتر : إذا كان إعلامكم بهذا التفكير.. يبقي الله يكون في عون الجماهير.

جدير بالذكر أن إمام عاشور تألق مع الزمالك بعد توظيفه بمركز لاعب الوسط المدافع بجوار طارق حامد، حيث أحرز هدفين بشباك طلائع الجيش خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021، في المباراة التي حسمها أصحاب الرداء الأبيض بثلاثية نظيفة.