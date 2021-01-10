نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ضربة قوية بعد إصابة نجمه في المران الجماعي.

وغادر التونسي علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر، مرات الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، متأثرًا بكدمة قوية في الركبة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لأشعة عاجلة بالساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي، بالدوري العام.

وخاض المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.