نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفحص الطبي يحسم موقف علي معلول من المشاركة أمام الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي قبل مران الفريق الأحمر غدًا لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

وكان معلول قد تعرض إلى الإصابة بكدمة في الساق خلال التقسيمة التي أقيمت على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر إثر تدخل من زميله أحمر رمضان بيكهام ولم يتمكن من استكمال التقسيمة.

ومن المنتظر أن يحسم الفحص الطبي الذي سيخضع له معلول غدا الاثنين موقف اللاعب من المشاركة في المران الأخير استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، وموقف اللاعب من المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة بفارق الأهداف عن غريمه الزمالك الذي يأتي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.