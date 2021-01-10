نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 12 // الزعيم في الصدارة والليوث يتقدمون للوصافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يشهد تغير بعد نهاية الجولة أل 12 وهزيمة الأهلي بالثلاثة من القادسية وفوز الشباب بهدف دون رد على الاتفاق، وتعادل الزعيم مع الباطن ليخدم الأهلي كلاً من الهلال والشباب، الهلال يظل في المقدمة والشباب يقتنص المركز الثاني من الأهلي بفارق الأهداف ولكل منهما 22 نقطة من 12 مباراة، وفيما يلي ترتيب الفرق في الجدول بعد نهاية مباريات الجولة أل 12 أمس السبت.

ترتيب جدول الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 12 7 4 1 18 8:20 12 25 2 الشباب 12 6 4 2 18 16:19 3 22 3 الأهلي 12 7 1 4 18 20:19 -1 22 4 الاتحاد 12 5 6 1 18 10:15 5 21 5 الوحدة 12 6 1 5 18 15:16 1 19 6 التعاون 12 4 6 2 18 6:13 7 18 7 الفتح 12 5 2 5 18 20:20 0 17 8 أبها 12 5 2 5 18 16:16 0 17 9 الإتفاق 12 5 2 5 18 20:19 -1 17 10 القادسية 12 5 2 5 18 18:17 -1 17 11 النصر 12 4 2 6 18 18:18 0 14 12 الرائد 12 3 4 5 18 17:14 -3 13 12 الفيصلي 12 3 4 5 18 17:14 -3 13 13 الباطن 12 3 3 6 18 20:18 -2 12 14 العين 12 3 1 8 18 23:15 -8 10 15 ضمك 12 2 2 8 18 24:15 -9 8

ترتيب جدول الدوري السعودي بعد الجولة 12

الحصول على لقب الدوري السعودي ليس بالأمر السهل، لقوة التنافس بين أكثر من فريق بعد أن تم تدعيم صفوف أغلب الفرق باللاعبين متميزين وهذا الموسم، يوجد أكثر من فريقي يتصارعون على اللقب فالفارق بين الأول والرباع 3 نقاط فقط، أي الفوز في مباراة يجعل صاحب الصدارة معرض لفقدان المقدمة وصاحب المركز الرابع يتصدر، وهذه هي متعة وإثارة الدوري السعودي للمحترفين أقوى مسابقات العالم العربي وقارة أسيا.

لوحة شرف الفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي

الهلال السعودي : حصل على اللقب في 16 مرة وحل وصيف في 13 مناسبة.

النصر : حصل على اللقب 9 مرات وحل وصيف في 6 مرات.

نادي أتحاد جدة : حصل على اللقب 8 مرات وحل وصيف 7 مرات.

نادي الشباب السعودي : حصل على اللقب 6 مرات وحل وصيف في 4 مرات.

نادي أهلي جدة : حصل على اللقب 3 مرات وحل في المركز الثاني في 9 مرات.

نادي الاتفاق : حصل على اللقب مرتان وحل وصيف في مناسبتين.

نادي الفتح : حصل على اللقب مرة واحدة.

قائمة الهدفين التاريخين للدوري السعودي

اللاعب ماجد عبد الله : لاعب نادي النصر سجل 180 هدف. اللاعب ناصر الشهراني : لاعب الاتحاد سجل 165 هدف. اللاعب فهد الحمدان : لاعب نادي الرياض سجل 131 هدف. اللاعب عمر السومة : لاعب الأهلي سجل 123 هدف. اللاعب سامي الجابر : لاعب نادي الهلال سجل 101 هدف. اللاعب حمزة أدريس : لاعب الاتحاد سجل 96 هدف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات الرياضية السعودية بصورة حصرية، وتنقل المباريات بصورة مجانية لجميع المشاهدين داخل السعودية وخارجها، وكانت هناك مطالبات بتشفير المباريات ولكن الحكومة السعودية تدخلت ومنعت التشفير، وقالت أن مشاهدة المباريات بالمجان حق لكل مشاهد سعودي.