سلبية مسحة منتخب مصر لكرة اليد.. واختبار جديد قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال

أجرى المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني "روبيرتو جارسيا باروندو" مسحة طبية، أمس السبت، حيث جاءت النتيجة التي ظهرت اليوم، سلبية لكافة أفراد البعثة من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر خضوع البعثة لمسحة جديدة بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادًا للمباراة الافتتاحية للبطولة أمام منتخب تشيلي في الجولة الأولى للمجموعة السابعة التي يقع بها منتخب الفراعنة إلى جانب منتخبات السويد والتشيك أيضا.

في نفس السياق، تقرر نقل مقر إقامة المنتخب الوطني، حيث أقامت البعثة بأحد فنادق مدينة نصر مع المنتخب الياباني في الأسبوع الذي سبق البطولة، حيث التقيا في مباراتين وديتين ضمن «الفقاعة الطبية» التي تقام البطولة من خلال تطبيقها، بتواجد كافة المنتخبات في عزل صحي طوال فترة البطولة من أجل تجنب العدوى أو الاحتكاك بأي شخص خارج الفقاعة الطبية.



ويلتقي "الفراعنة" مساء الأربعاء مع منتخب تشيلي في افتتاح مباريات البطولة رقم 27 والتي يشارك بها 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.



وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.