في نفس السياق، تقرر نقل مقر إقامة المنتخب الوطني، حيث أقامت البعثة بأحد فنادق مدينة نصر مع المنتخب الياباني في الأسبوع الذي سبق البطولة، حيث التقيا في مباراتين وديتين ضمن «الفقاعة الطبية» التي تقام البطولة من خلال تطبيقها، بتواجد كافة المنتخبات في عزل صحي طوال فترة البطولة من أجل تجنب العدوى أو الاحتكاك بأي شخص خارج الفقاعة الطبية.
ويلتقي "الفراعنة" مساء الأربعاء مع منتخب تشيلي في افتتاح مباريات البطولة رقم 27 والتي يشارك بها 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.
وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية مسحة منتخب مصر لكرة اليد.. واختبار جديد قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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