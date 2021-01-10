الغضب يسيطر على موظفي الزمالك بسبب عدم صرف الرواتب

وأشار مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اليوم قام مسوؤلي الإدارة الماليه ، بصرف رواتب الأمن والعمال فقط وعدم صرف باقي الموظفين .
واكمل المصدر أن هذا النظام كان يتبع في عهد سابق بنادي الزمالك مما سبب حالة كبيرة من الغضب ، وأن هذا القرار يرجع لأحد المسئولين، حيث تسبب هذا الأمر سابقا في وجود أكثر من وقفه احتجاجيه للعمال والموظفين .
واضاف المصدر أن حتي الآن لم يتم سوء صرف شيك واحد فقط خاص براتب العمال والأمن فقط ، وينتظر الموظفين حتي الغد لمعرفة موعد صرف الرواتب .
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