تعرف على قرعة لاعبى مصر للجودو فى بطولة الماسترز المؤهلة للأوليمبياد

فى حين أسفرت منافسات قرعة وزن 81 كيلو جراما عن مواجهة محمد على عبد العال لاعب منتخبنا الوطني مع بطل روسيا المصنف رقم ١٧عالميا ، واللاعب عبد الرحمن محمد مع بطل النمسا المصنف رقم 26 عالميا ، وفى وزن 90 كيلو جراما يلعب حاتم عبد الآخر مع بطل أوزبكستان المصنف رقم 18 عالميا ، وأخيرا يلعب رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام مع بطل ازربيحان المصنف رقم 14 عالميا .
يرأس بعثة منتخبنا الوطنى هشام مصباح عضو مجلس الادارة ، والتى تضم معه 10 أفراد وهم شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، وديفيد ماركو ، وعاطف مصطفى مدربان ، بالإضافة إلى سبعة لاعبين هم ، محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام .
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