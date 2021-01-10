بعد إصابة رباعي الجهاز الفني بـ كورونا.. أول قرار من رئيس الاتحاد السكندري بخصوص اللاعبين

طالب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ عقب إصابة رباعي الجهاز الفني قبل مواجهة الجونة ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد محمد مصيلحي، أن الاستهتار في اتخاذ الإجراءات الطبية والاحترازية يتسبب في التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبا الجميع باتباع الإجراءات.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري بالتنسيق بين نادى الاتحاد السكندرى والاتحاد المصرى لكرة القدم، إصابة عماد المندوه، مدرب حراس المرمى، وحسن مصطفى، مدرب الفريق بفيروس كورونا (COVID-19).



وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعزل عماد المندوه، وحسن مصطفى من خلال الدكتور محمد عنان، طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج وعزل مدرب الحراس ومدرب الفريق، بالتنسيق مع الدكتور عمرو الاشلم، رئيس الجهاز الطبى بالنادى.



وأظهرت مساء أمس السبت، نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت للاعبي الاتحاد السكندري والجهاز الفني والإداري، إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة، ووليد بدر المدير الإدارى بفيروس كورونا (COVID-19).

ووجه محمد مصيلحى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مسحة طبية عاجلة للاعبى الفريق والجهاز الفني والإداري للاطمئنان على سلامتهم .