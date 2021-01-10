الإسماعيلي بزيه الأساسي أمام الرجاء في كأس محمد السادس

يرتدي لاعبو الإسماعيلي القميص الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق الرجاء صاحب الأرض بقميصه الأبيض خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا، الإثنين، فى إياب دور الأربعة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفني الذي تم عقده، منذ قليل، بحضور معيط الشعري مراقب المباراة و دينا لحرش المنسق الاعلامي ومن جانب الإسماعيلى تواجد طارق أبو الليل المدير الإداري وعلاء وحيد المتحدث الرسمي فضلا عن عدد من مسئولى الفريق المغربى.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال اللقاء المقرر إقامته بمدينة مراكش دون حضور جماهيرى مثل نظام التبديلات والذى سيتيح لكل فريق إجراء خمسة تغييرات وسيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اقامة أوقات اضافية فى حال تعادل الفريقين فى نتيجة المباراة.



ويستضيف الفريق المغربى الدراويش فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف عن طريق فخر الدين بن يوسف.