أبو طالب العيسوي: جئنا للمغرب للفوز على الرجاء والتأهل للنهائي

أكد أبو طالب العيسوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلى، أن فريقه حضر للمغرب من أجل القتال على حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية، وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش فى كل مكان.
وأضاف "العيسوي"، أن الفريق يمر بظروف صعبة نظرًا للنتائج المتذبذبة فى مسابقة الدوري العام، لكن اللاعبين تعاهدوا من أجل تعديل المسار، وفتح صفحة جديدة مع عشاق النادى والفوز والصعود للمباراة النهائية لتكون بداية صفحة جديدة.
وعن مباراة الغد، قال "العيسوي"، إن الفريق فى حالة تركيز تامة، وأن الجهاز حذر اللاعبين من الوقوع فى أى أخطاء خلال أحداث المباراة.
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