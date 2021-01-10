لاتسيو يتخطى بارما 2 - 0.. ونابولي يعبر أودينيزي بشق الأنفس في الدوري الإيطالي

نجح لاتسيو الإيطالي في تخطى عقبة بارما بثنائية، فيما تفوق نابولي على نظيره أودينيزي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وسجل لاتسيو هدفيه عن طريق لويس ألبرتو في الدقيقة 55 وكاسيدو في الدقيقة 67.



ورفع لاتسيو رصيده بهذا الفوز إلى النقطة إلى النقطة 28 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد بارما عند النقطة 13 في المركز قبل الأخير.



بينما تفوق نابولي على أودينيزي (2 - 1)، وتقدم فريق الجنوب عن طريق انسيني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ثم أحرز لاسينا هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة الأخيرة استطاع تيمو باكايوكو تسجيل هدف الفوز لنابولي، ليخطف فريق الجنوب نقاط المباراة بشق الأنفس. ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 31 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة 18 في المركز 13.