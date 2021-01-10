القيمة المالية تعرقل انتقال حسام حسن إلى الزمالك.. تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، تلقيه عرضا من قبل الزمالك لضم حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد فرج عامر أن رحيل حسام حسن عن سموحة لن يقل عن 40 مليون جنيه باعتباره المهاجم الأميز في الكرة المصرية الآن.
وبات إنتقال حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى صفوف الزمالك في غاية الصعوبة بسبب المقابل المادي مقابل الاستغناء عن اللاعب .
ورفض مسئولو الزمالك دفع القيمة المالية التي تقدر بـ 40 مليون جنية من أجل الحصول على خدمات حسام حسن في ظل اقتراب رحيل مصطفي محمد عن الفريق
ويحاول مسئولي الزمالك الوصول إلي عرض مناسب للحصول على خدمات حسام حسن في ظل إقتناع الجهاز الفني بخدمات اللاعب وترحيب اللاعب بالانتقال إلي صفوف القلعة البيضاء.
يذكر أن الزمالك يبحث عن مهاجم قوى يقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد اقتراب رحيل مصطفى محمد عن الفريق خلال الفترة الحالية وانتقاله للدوري الفرنسي
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