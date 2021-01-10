عاجل.. أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لـ الشمس

قرر مجلس إدارة نادي الشمس، برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، تعيين أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك، ومنتخب مصر السابق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.
كما وجه مجلس إدارة نادي الشمس، الشكر إلى أحمد علي، المدير الفنى الحالى للفريق، وجهازه المعاون.
ويعاون أحمد عيد عبدالملك، كل من إسلام نجاح، نجم حرس الحدود السابق، وأحمد مصطفى مدربا للحراس.
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