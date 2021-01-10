نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اتهامه بالتفويت.. تعرف على أرقام عبد الحميد بسيوني "المدرب" ضد الزمالك في المقال التالي

وجاء اتهام الجماهير الحمراء لـ "بسيوني" بالتفويت للزمالك باعتباره كان واحدًا من نجوم القلعة البيضاء السابقين وأحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي وينتمي للفريق الزملكاوي حتى الآن. وتقابل عبد الحميد بسيوني في 9 مباريات سابقة ضد الزمالك خلال مشواره التدريبي، خسرها جميعًا، ولم يفز أو يتعادل في أي مباراة، سجلت الأندية التي دربها هدفًا وحيدًا في الشباك البيضاء، مقابل 18 هدفًا لـ"أبناء ميت عقبة" وتعتبر هذه أرقام كارثية بالنسبة لأي مدرب.

أحمد جودة - القاهرة - تعرض عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش لاتهامات بـ"التفويت" للزمالك، بعد خسارة فريقه المدوية أمام الفارس الأبيض بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقاد "بسيوني" فريق حرس الحدود في 7 مباريات ضد الزمالك خسرها جميعًا سجل فريقه هدف وحيد واستقبلت شباكه 14 هدفًا، بينما قاد طلائع الجيش في مباراتين ضد الفريق الزملكاوي وخسرها أيضًا واستقبلت شباك فريقه 4 أهداف.

بالتأكيد أرقام عبد الحميد بسيوني ضد الزمالك ليست دليلًا قاطعًا على تفويته للمباريات أمام الفارس الأبيض، ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون سببًا في تلك النتائج، منها قوة فريق الزمالك وخبرات لاعبيه الكبيرة مقارنة بالأندية التي تولى تدريبها "بسيوني" في السنوات الماضية.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش أمس 3-0 في الجولة السادسة بالدوري الممتاز، سجل أهداف الأبيض (إمام عاشور "هدفين" - يوسف أوباما "هدف") ليرتفع رصيد الأبيض إلى 13 هدفًا ويتساوي مع الأهلي "المتصدر".