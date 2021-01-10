نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال كرة اليد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية، إنطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها «أم الدنيا» خلال شهر يناير الجاري، ويشارك بها منتخب الفراعنة على صالة إستاد القاهرة الدولى.
مواعيد مباريات مصر في مونديال الأندية لكرة اليد
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن مواعيد مباريات المنتخب المصري الأول لكرة اليد في النسخة الجديدة من الحدث العالمي.
وتقرر إقامة مباريات منتخب مصر الأول لكرة اليد ببطولة كأس العالم 2021، في السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير القادم على صالة إستاد القاهرة الدولى.
ويفتتح منتخب الفراعنة أولى مبارياتهم في بطولة العالم 2021 بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.
وتحتضن مصر منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 حيث أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إقامة البطولة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.