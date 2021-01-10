نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الازورى بطل الرجال..الماتادور أول السيدات فى بطولة السليمانية الدولية للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج لاعب الازورى الايطالى فابريسيو اورانجو ولاعبة الماتادور الاسبانى الواعدة جيسيكا مانيرو بطلين للاسبوع الاول من منافسات بطولة السليمانية الدولية للتنس المقامة حاليا بنادى السليمانية بمشاركة 30 دولة .

وتمكن اورانجو من الفوز بلقب الرجال اثر تغلبه على منافسه الاسبانى فيدال وبعد مباراة ماراتونية استمرت لاكثر من ثلاث ساعات .

فيما فازت الاسبانية ذات ال 18 عاما جيسيكا بلقب السيدات بعد فوزها فى المباراة النهائية على السلوفاكية شانتال 2/ 6 و 7/ 5 و 6/ 3 لتحول خسارتها الى فوز وتحصل على اول لقب دولى للكبار فى مشوارها مع اللعبة البيضاء .

وفاز بلقب زوجى السيدات الثنائي الامريكى الهولندى نيفدوفا وستيفينز على حساب لاعبتنا ساندرا سمير وزميلتها فاتى بينما ذهب لقب الرجال للثنائي الاسبانى الارجنتينى كارلوس سانشيز ولورنزو دلينجوا .

عقب انتهاء المباريات اقيمت مراسم ختام الاسبوع الاول وقام نائب رئيس اتحاد التنس المهندس وليد سامى ومدير البطولة رامى شحاته والحكم العام الدولى حسام الجنايني بتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات .

واثنى رامى شحاته على اداء اللاعبين فى النهائى متمنيا التوفيق للجميع فى الاسبوعين القادمين الثانى والثالث وبالاخص للاعبينا المصريين والوصول لابعد مدى فى البطولة.

ومن جانبها اعربت اللاعبة الاسبانية جيسيكا عن سعادتها البالغة بهذا التتويج الذى يعد الاول لها فى مشوارها الاحترافى .

قالت انها سعيدة ايضا للغاية بالتواجد فى مصر لاسيما وانه الحضور الاول لها والذى تزامن مع التتويج باول لقب.

اضافت قائلة ان كل شئ على مايرام فى البطولة فالاجواء مشابهة تماما لبلدها لذا لا تشعر باى اختلاف على الاطلاق وكل الامكانيات متوافرة والاجراءات الاحترازية تطبق بصرامة وهو ما جعلها تضع كل تركيزها فى المنافسات فقط .