نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض رحيل نجمه إلى الدوري الإماراتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفضت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.
وتلقى محمود علاء عرضّا من نادي الوصل الإماراتي، للحصول على خدماته، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن العرض تابع لنفس الشركة المسؤول عنها نادر شوقي وكيل اللاعبين، والذي أعلن من قبل رغبة النادي الإماراتي في الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو.
وأكد المصدر، أن قرار رحيل محمود علاء أو أحمد سيد زيزو، لم يتم مناقشته من الأساس وقوبل بالرفض، أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق والاحتفاظ بالعناصر الأساسية.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، منع رحيل الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة وأن الثنائي أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء.