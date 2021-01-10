نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستياء بتليفونات بنى سويف بسبب ' التحكيم ' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى مسؤلىي نادي تليفونات بني سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني عدم رضاهم عن الأداء التحكيمي خلال أكثر من مباراة للفريق وذلك بعد مرور ثماني جولات من المسابقة .

وشهد لقاء تليفونات بني سويف وضيفه الشرقية للدخان اعتراضات عديدة عقب قيام حكم المباراة بإحتساب هدف الدخان فى الوقت الذى كان من المقرر أن يتم احتساب خطأ على لاعب الدخان بذات الهجمة .

محمد جمال المدير الفني لتليفونات بني سويف قال : للأسف برغم الأداء الجيد بشهادة الجميع وتطور المستوى وإهدار العديد من الفرص التهديفية إلا أننا فى الوقت ذاته نعانى من بعض القرارات التحكيمية خاصة فى ظل عدم احتساب بعض ركلات الجزاء المستحقة أو عدم احتساب أخطاء على المنافسين مما يشكل ضغط كبير على الفريق ونتائجه .

فيما طالب المهندس أحمد سعد تمساح المشرف على الكرة بنادي التليفونات مسؤلي لجنة الحكام بإسناد إدارة المباريات لأطقم تحكيم بمستوى فني وبدني جيد لعدم الوقوع فى أخطاء تظلم بعض الفرق وتؤثر فى ترتيبها ونتائجها بالمسابقة ، ويحتل تليفونات بني سويف المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط .