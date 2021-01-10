في الدوري الإسباني: ميسي وجريزمان يقودان برشلونة للفوز والثلوج تؤجل مباراة المتصدر

مدريد – أ.ف.ب: واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم المستويات التي عهدتها منه جماهير كرة القدم في السنوات الـ15 الأخيرة بعد بداية باهتة للموسم، وقاد فريقه برشلونة الى انتصاره الثالث تواليًا بتسجيله وزميله الفرنسي أنطوان جريزمان ثنائية في الفوز 4-صفر على مضيفه غرناطة في المرحلة 18 من الدوري الاسباني ، فيما تأجلت مباراة اتلتيكو مدريد المتصدر وضيفه اتلتيك بلباو بسبب الاحوال الجوية. وسجل جريزمان (12 و63) وميسي (35 و42) أهداف النادي الكاتالوني ليرفع الدولي الارجنتيني رصيده الى 11 هدفًا في الليجا هذا الموسم ويرتقي إلى صدارة ترتيب الهدافين. ورفع فريق المدرب الهولندي رونالد كومان الذي بقي من دون هزيمة في الدوري للمباراة الثامنة تواليًا، رصيده الى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد الذي يحل ضيفا على اوساسونا لاحقًا وأربع نقاط عن اتلتيكو، إلا ان الأخير خاض ثلاث مباريات اقل من برشلونة.

وحسم المغربي يوسف النصيري المواجهة بين إشبيلية وضيفه ريال سوسييداد بتسجيله أهداف الفوز 3-2 للنادي الأندلسي، ليبقى الضيف الباسكي بفوز يتيم ضمن جميع المسابقات في آخر 12 مباراة.

وواصل ابن الـ23 عاما تألقه هذا الموسم ورفع رصيده الى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم و12 في جميع المسابقات، بتسجيله الأهداف الثلاثة التي جعلت إشبيلية على المسافة ذاتها من سوسييداد الخامس ولكل منهما 30 نقطة، مع أفضلية الأهداف للأخير.

وكان النصيري سعيدا بثلاثيته الأولى على الصعيد الاحترافي وهدفه الثاني عشر هذا الموسم في المشاركة الـ11 له كأساسي، قائلا عن أدائه “قد تكون المباراة الأفضل التي خضتها في مسيرتي”.

ولم تتمكن طائرة الضيف الباسكي من الهبوط في مدريد بسبب العاصفة الثلجية، واضطرت للعودة إلى بلباو. وقالت رابطة “لا ليجا” في بيان على تويتر أنه تم تأجيل المباراة بين الفريقين بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة التي سببتها الثلوج الكثيفة. وأضاف البيان “بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الناجم عن العاصفة التي اجتاحت جزءا كبيرا من شبه الجزيرة الأيبيرية، مما تسبب في إغلاق مطار مدريد باراخاس، واستحالة وجود الملعب (واندا ميتروبوليتانو) في ظروف اللعب المثلى، طلبت +لا ليجا+، بعد الاتصال بكلا الناديين، من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة”.