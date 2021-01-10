اتحاد “كرة الطاولة” يبرم اتفاقية تعاون مع نادي صلالة لإنشاء مركز للواعدين

في الرياضة 10 يناير,2021

أبرم الاتحاد العماني لكرة الطاولة اتفاقيةً مع نادي صلالة لاقامة مركز الواعدين بالنادي، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تطوير اللعبة بجميع محافظات السلطنة وإيجاد شراكة حقيقية مع الأندية المنتسبة بهدف نشر اللعبة بجميع قطاعات المجتمع ولكلا الجنسين الى جانب ايجاد قاعدة قوية على صعيد المراحل السنية بمختلف الأندية لتكون رافدا أساسيا للمنتخبات الوطنية في المستقبل، حيث وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد العماني لكرة الطاولة عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد، بينما مثل نادي صلالة في مراسم التوقيع، الشيخ علي بن عوض الرعود رئيس النادي وذلك على هامش المعسكر الحالي لأندية مراكز الواعدين بمحافظة ظفار والذي يقيمه ويشرف عليه الاتحاد العماني لكرة الطاولة بحضور المدرب الدولي محمد أمين عتوم مدرب المنتخبات الوطنية، الى جانب تواجد المدرب احمد حلمي مدرب نادي صلالة والمشرف على مركز الواعدين بمجمع السعادة.

والجدير بالذكر ان الاتحاد العماني لكرة الطاولة يشرف على عدد من المراكز موزعة بمختلف المجمعات والأندية الرياضية بالسلطنة وهي: مجمع السلطان قابوس الرياضي ومجمع السعادة بصلاله ونادي الاتفاق وعبري وصحم والسيب والنصر ونادي صلالة.

وبحسب بنود الاتفاقية، فان الاتحاد العماني لكرة الطاولة سيقوم بتزويد النادي بعدد (أربع) طاولات من نوعية ستاج معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بحيث يتم توفير مكان مخصص ومناسب لاجراء تدريات كرة الطاولة للاعبين، وتقديم عدد (600) كرة من نوع ستاج و (15) مضرب ستاج للمبتدئين و(20) بدلة رياضية للاعبين والمدرب، كما سيتم منح النادي خصما ٣٥٪؜ على المتشريات من شركة ستاج العالمية للتجهيزات، وفي الجانب الآخر فإن النادي يجب عليه الالتزام بتعيين مدرب لمتابعة تدريبات اللاعبين وتوفير المكان المخصص للتدريب وتأمين النقل للاعبين والالتزام بجدول التدريبات لمدة أربعة أيام في الأسبوع عدا الاجازات الرسمية والاسبوعية.

وعقب توقيع الاتفاقية، تحدث عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة حيث قال:” يولي الاتحاد العماني لكرة الطاولة حرصا بالغا على تطوير النشء وتزويدهم بمختلف المهارات والأساسيات الفنية اللازمة لاعداد لاعب مثالي يساهم في تطور المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة، وانطلاقا من هذا المبدأ، فقد بدأ الاتحاد – ومن أيام اللجنة آنذاك- بتأسيس مجموعة من مراكز الواعدين في مختلف الأندية والمجمعات الرياضية المنتشرة بالسلطنة وذلك بالشراكة والتنسيق مع القائمين بتلك الأندية والمجمعات الرياضية”، وأضاف بامخالف أن المراكز الحالية تقوم بجهود كبيرة في تطوير اللاعبين بمختلف المراحل السنية، الى جانب المتابعة المستمرة والدائمة للجنة المنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين بالاتحاد وتواجد المدرب محمد أمين عتوم مدرب المنتخب الوطني بهذه المراكز من خلال زيارات شهرية مستمرة لمتابعة تطور مستوى اللاعبين والوقوف على بعض التحديات وتجاوزها، وأشاد بامخالف بتعاون جميع الأندية والمجمعات الرياضية وأولياء الأمور لانجاح هذه المراكز متمنيا بأن يكون هناك اهتمام أكبر من الجميع بهدف الوصول الى الأهداف المنشودة التي تصب في مصلحة كرة الطاولة العمانية بشكل أفضل.

من جانبه، ثمن الشيخ علي بن عوض الرعود رئيس نادي صلالة بكافة الجهود التي يقوم بها الاتحاد العماني لكرة الطاولة ضمن مساعيه المستمرة في نشر رسالة اللعبة على مستوى كافة الأندية بالسلطنة، واتساع رقعة الممارسين لهذه الرياضة، وأضاف:” انتشار هذه المراكز سيلعب دورا محوريا بارزا من حيث الحصول على أفضل العناصر والخامات المناسة من اللاعبين، متسلحين بأقوى المهارات الفنية المطلوبة للاعب الواعد، وهذا بدوره سيؤدي الى امكاينة تحقيق أفضل النتائج لمنتخبات السلطنة لكرة الطاولة في مختلف المشاركات الاقليمية والدولية”، واختتم رئيس نادي صلالة تصريحه بالشكر لادارة الاتحاد والمدرب على تواصلهم وتعاونهم المباشر مع المركز لضمان سير العمل بالمركز بكل سهولة ويسر وتوفير كافة المستلزمات والادوات الضرورية في الحصول على أفضل النتائج لتطور مستوى اللاعبين.

وقام المعنيون بالاتحاد العماني لكرة الطاولة بتوفير كافة المستلزمات الضرورية للمركز من طاولات وكرات وحواجز ومضارب والبدلات الرياضية للاعبين والمدرب الى المعنيين لمركز الواعدين بنادي صلالة، وسيقوم المدرب أحمد حلمي بالاشراف على مركز الواعدين بالنادي، ومن المقرر بأن يواصل الاتحاد مساعيه في التطور بعمل هذه المراكز وافتتاح مراكز إضافية خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح مركز للواعدين في نادي قريات في القريب العاجل