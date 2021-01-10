الاتحاد العماني للهوكي يؤكد مشاركة 15 ناديا في مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم

غدا سحب قرعة البطولة كتب ـ خالد الجلنداني :

أعلن الاتحاد العماني للهوكي عن مشاركة 15 ناديا في مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي (50) المؤجلة لعام 2020 والأندية التي أكدت مشاركتها هي النصر والسلام وصحار والسويق والسيب ومسقط وصلالة ومجيس والاتحاد وأهلي سداب وقريات والبشائر ونزوى وبوشر وظفار وستسحب قرعة البطولة الغالية غدا الثلاثاء تحت رعاية صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد في الساعة السابعة مساء بفندق انتركونتيننتال مسقط بحضور رئيس واعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي واعضاء مجلس الادارة ورؤساء الاندية المشاركة في المسابقة .

وسوف تنطلق مباريات ” الأدوار التمهيدية ” يوم الخميس 28 يناير الجاري اما موعد اجراء سحب قرعة الأدوار النهائية سيكون يوم الأحد 14 فبراير القادم، بينما ستنطلق مباريات الأدوار النهائية يوم الخميس 18 فبراير القادم أما المباراة النهائية وحفل الختام سيتم تحديد موعد إقامته في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس المقبل.

وكانت العادة بان تقام البطولة في شهر نوفمبر وديسمبر من كل عام ولكن هذه المرة تأجلت بسبب الجائحة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليه التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” اما مسابقة كأس جلالته للهوكي لعام 2021 ستقام في موعدها المعتاد في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين خاصة وان منافسات الموسم الجديد لمسابقات الهوكي سوف يبدأ مباشرة عقب ختام مسابقة الكأس .

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