فريق عمان للإبحار الأولمبي يتوجه إلى أبوظبي لإقامة معسكر تدريبي أخير

استعدادا لخوض غمار تصفيات أولمبياد طوكيو

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

غادر البلاد أمس فريق عُمان للإبحار الأولمبي لفئة قوارب 49 متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة لاستكمال تدريباته الأخيرة قبل خوض غمار التصفيات النهائية والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 والتي تم تأجيلها سابقاَ بسبب جائحة فيروس كورنا، حيث ستقام التصفيات الختامية في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 14 – 21 فبراير القادم وسوف يشارك في المعسكر التدريبي الاخير أربعة من البحّارة الأولمبيين الواعدين عبر قوارب 49 وهم مصعب الهادي ووليد الكندي وعبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني، حيث يهدف المعسكر الاخير الى تأقلم البحارة على الجو والتعود على المسار الذي ستقام فيه المنافسة بهدف المحافظة على مستوياتهم البدنية وسط متابعة من قبل المشرفين على برنامج الإعداد، حيث يطمح البحّارة في الوصول إلى اولمبياد طوكيو.

وقبل مغادرة الفريق يوم امس السلطنة التقى معهم المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية ” عمران ” بحضور عدد من المسؤولين بمؤسسة عمان للابحار بهدف الوقوف على استعدادات الفريق الأولمبي لهذه المهمة الهامة والتي يطمح من خلالها تحقيق حلم الوصول الى الاولمبياد لأول مرة، حيث قامت عمان للابحار بالاعداد وتدريب الفريق الاولمبي منذ أربع سنوات وكان من المفترض أن يخوض الفريق التصفيات شهر فبراير من العام الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا الذي اثرت على مختلف الأنشطة الرياضية في السلطنة وباقي دول العالم .

الجدير بالذكر أن بحارة الفريق الاولمبي شاركوا خلال الفترة الماضية في عدة بطولات ومعسكرات خارجية قبل قرار توقف التصفيات، حيث كانت آخر مشاركة لهم في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونغ الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام، حيث خلُصت مشاركة الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان جاء هذا التأهل في أستراليا بحصول الثنائي السّاعي للأولمبياد على مراكز متقدمة ضمن المقاعد الآسيوية في البطولة وسط منافسة شديدة احتدمت بين بقية الدول الآسيوية على رأسها هونج كونج وتايلندا وقد استطاع الثنائي حصد النقاط الكافية في ختام السباقات.

وقد مثلت مشاركة الفرق في تلك البطولات فرصة سانحة للاحتكاك بالخبرات الدولية المحترفة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإبحار عبر قوارب 49 الشراعية، حيث سيكون على الثنائي الفوز بالبطولة الفاصلة في أبوظبي من أجل ضمان تأهله لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو . وكانت مؤسسة عُمان للإبحار قد وضعت هدفها من أجل الوصول لأولمبياد طوكيو 2021 بتأهيل البحّارين مصعب الهادي ووليد الكندي وعبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني عبر المشاركة بقوارب 49 الشراعية.

يذكر أن الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بدآ مشوارهما الاستعدادي نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بتحقيقهما المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للإبحار الشراعي 2019 لفئة قوارب 49 ومن ثم خوض بطولتي أوقيانوسيا والعالم للإبحار الشراعي بشواطئ مدينة أوكلاند النيوزيلاندية والبطولة الآسيوية لقوارب 49 الشراعية بسواحل مدينة جيلونج .