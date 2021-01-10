الفيروز يلتقي وفدا روسيا لبحث انتشار رياضة التقاط الأوتاد

التقى محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بماكسيم كريتوف مستشار رئيسة الاتحاد الروسي للفروسية وذلك بمقر الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بمسقط بحضور هيثم بن محمد بن جواد اللواتي أمين عام الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وبحث الجانبان نشر رياضة التقاط الأوتاد بشكل أوسع في روسيا الاتحادية من خلال اقامة البطولات والبرامج التدريبية الدولية المختلفة ومنها اقامة بطولة صداقة دولية في رياضة التقاط الأوتاد على غرار البطولة التي نظمتها روسيا قبل سنتين بمشاركة منتخبات روسيا وبيلاروسيا وكازخستان وقرغيزستان وتوجت روسيا بلقبها وشهدت اقامة برنامج تدريبي نظمه الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للمتسابقين والمدربين والمهتمين بهذه الرياضة العريقة.

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