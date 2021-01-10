السبت .. إقامة بطولة الدقم للدراجات الهوائية

ينظم الاتحاد العماني للدراجات الهوائية يوم السبت القادم بطولة الدقم للدراجات الهوائية، وأقام الاتحاد مؤتمرا صحفيا بحضور سيف بن سباق الرشيدي رئيس مجلس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية وعدد من المسؤولين من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وأعضاء اتحاد الدراجات وممثلي الفرق المشاركة. وسيقام السباق يوم السبت المقبل الموافق 16 من شهر يناير الجاري لمسافة ١٠٧ كيلومترات، بحيث تكون أولوية المشاركة في البطولة لدرّاجي الفرق المشاركة في بطولة الاتحاد، ويقام السباق بتعاون مشترك بين الاتحاد العماني للدراجات الهوائية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

ويشارك في البطولة 15 فريقا وهي فريق الجيش السلطاني العماني ونادي الشباب ونادي نزوى ونادي قريات ونادي صور ونادي أهلي سداب ونادي الرستاق ونادي عبري وفريق المركز الرياضي بازكي وفريق جلف سايكل وفريق نورث رود عمان وفريق ارسن انديورنس وفريق الاخوة وفريق العاصمة وفريق الدعم، ويتنافسون في ثلاث فئات هي: (فئة الشباب تحت ٢٣ سنة والفئة المفتوحة وفئة الماسترز فوق ٤٠ سنة).

وقد حددت اللجنة المنظمة للسباق الجوائز التي ستمنح للفائزين بالمراكز الأولى وهي جوائز مالية قدرها ٢٢٠٠ريال عماني. ووضعت اللجنة المنظمة للسابق 3 قمصان للفائزين، حيث يحصل الفائز بالترتيب العام في الفئة المفتوحة على القميص الذهبي، بينما يحصل الفائز في فئة 40 سنة فما فوق على القميص الأزرق، فيما يحصل الفائز في فئة تحت 23 سنة على القميص البرتقالي، وجاء اختيار ألوان القمصان بناء على مبادرة “اكتشف الدقم”.

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