اتحاد الكرة يكرم الحكام الدوليين السابقين ويسلم الشارات للقائمة الدولية

أقام الاتحاد العماني لكرة القدم ظهر أمس بقاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي حفلا كرم خلاله عددا من الحكام الدوليين السابقين والحكام الدوليين الحاليين، وذلك تحت رعاية سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بحضور سيف بن طالب الغافري رئيس لجنة الحكام وأعضاء لجنة الحكام حيث تم خلال الحفل تكريم الحكم الدولي السابق حمد المياحي وحكم دوري الدرجة الاولى السابق سلطان الفارسي، كما تم تكريم وتسليم الشارات الدولية للقائمة الدولية لحكام الساحة والحكام المساعدين لعام 2021/2022 والحكام الدوليين للشواطئي والصالات، كما حظيت الحكمة الدولية للصالات مريم بنت سالم الحضرمية بالتكريم كونها أول حكمة دولية عمانية تنال الشارة الدولية في تحكيم كرة قدم الصالات النسائية، حيث يعتبر هذا الامر انجازا للاتحاد العماني لكرة القدم ممثلا في لجنة الحكام والذي اولى المرأة العمانية اهتماما خاصا وأوصلها للمحافل الدولية والاقليمية، وقد عبر سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم عن شكره للحكام على الجهود التي يبذلونها في الارتقاء بمستوى التحكيم داخليا وخارجيا .

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