الحصان الربع الخالي يخطف كأس مجلس التعاون الخليجي

إنجاز للفروسية العمانية

في انجاز رياضي لسباقات الخيل بالسلطنة توج الحصان الربع الخالي لمالكه الشيخ حمد بن سالم بن راشد البلوشي وبقيادة الفارس المعتصم البلوشي والمدرب يونس الكلباني بكأس مجلس التعاون الخليجي (2021) والذي أقيم على مضمار الشارقة لمسافة (1700) متر بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الامارات لسباق الخيل وبمشاركة (16) خيلا من أجود الخيول العربية الأصيلة من دول مجلس التعاون الخليجي وقدم الحصان الربع الخالي (من خيول الانتاج المحلي) وينحدر من سلالة عربية أصيلة الأب زعيم أسف والأم ساليا أداء قويا واستطاع بجدارة واستحقاق حسم منافسات الشوط لصالحه رغم المنافسة القوية من الخيول المشاركة بقيادة موفقة من الفارس المعتصم البلوشي .

وأوضح الشيخ حمد بن سالم البلوشي مالك الحصان الربع الخالي أن هذه المشاركة الأولى للحصان خارج السلطنة وتوقع له مركزا متقدما في السباق نظرا للنتائج والأرقام المتميزة التي حققها في السلطنة وكان آخرها فوزه بكأس الديربي العماني وقدم البلوشي شكره لنادي سباق الخيل السلطاني لتنظيمه سباقات الخيل بالسلطنة ودعمه لها والتي ساهمت في صقل الحصان وتحقيقه مراكز متقدمة ومشاركته في كأس مجلس التعاون الخليجي وتتويجه باللقب .

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