رابطة الدوري العماني تعلن مواعيد مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس جلالته لكرة القدم

أعلنت رابطة الدوري العماني بالاتحاد العماني لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021 حيث ستنطلق المباريات يوم الخميس 21 يناير الجاري، و يشهد اليوم الأول إقامة 5 مواجهات تجمع صور مع عبري على ملعب المجمع الرياضي بصور ويستضيف ملعب المجمع الرياضي بصحار لقاء صحم مع سمائل ويلعب المصنعة مع نادي عمان على ملعب مجمع الرستاق الرياضي ويتبارى النهضة مع مجيس على ملعب المجمع الرياضي بالبريمي ويستضيف ملعب استاد السيب الرياضي لقاء السيب مع النصر .

وتستكمل مباريات يوم الجمعة 22 يناير من خلال اقامة 3 مباريات تجمع المباراة الاولى العروبة مع الاتحاد على ملعب المجمع الرياضي بصور ويلتقي الرستاق مع ظفار على ملعب المجمع الرياضي بالرستاق و يلتقي صحار مع السويق على ملعب المجمع الرياضي بصحار .

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