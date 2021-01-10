رحيل مصطفى محمد يقترب.. مفاوضات مكثفة بين الزمالك وسموحة لضم حسام حسن

وأضاف المصدر أن الزمالك يرغب في إنهاء صفقة اللاعب حسام حسن بمقابل مادي أو من خلال صفقة تبادلية مع بعض اللاعبين المرشحين للرحيل من الفريق خلال الانتقالات الشتوية.
وأكد المصدر أن رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك هي ما جعلت رئيس سموحة يفاوض النادي الأهلي من أجل استعارة اللاعب أحمد ياسر ريان ليكون بديلا لحسام حسن داخل الفريق.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب فيه مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الرحيل عن الفريق للاحتراف في الدوري الفرنسي.
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