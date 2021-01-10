نجم "الملكي" على رادار "الريدز"

ويقاتل "كلوب" للفوز بتلك الصفقة منافسا في ذلك فريقي "مانشستر سيتي" الإنجليزي، و" باريس سان جيرمان" الفرنسي، الذين تقدما بعروض منافسة للاعب الاسباني.
ويعاني دفاع فريق "الريدز" من ضعف بعد تعرض صخرة دفاعه اللاعب الهولندي، فيرجيل فان دايك، للإصابة في نهاية الموسم في اكتوبر الماضي. وايضا اصابة، جو جوميز، المدافع الثاني اثناء تواجده مع منتخب بلاده في انجلترا، مما يجعل موقف كلوب صعب مجبرا الاعتماد فقط على المدافع الكاميروني جويل ماتيب.
وعلى الرغم من الفجوة الدفاعية التي كانت من الممكن ان تتسبب لكلوب في مأزق الا انه قرر الإعتماد على العناصر الشابة في فريقه والاستعانه بهم.
وكما عودوا لاعبي الريدز جماهيرهم لمدة ثلاث مواسم متتالية فقد تفوقوا في الأداء الجماعي وحافظوا على مستواهم بقيادة ماني وصلاح في الهجوم.
ويحافظ نادي ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي حتى الأن بحصوله على 33 نقطة بالتساوي مع نادي مانشستر يونيتد
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