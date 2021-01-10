الرياضة

تأجيل انتخابات رابطة الممتاز لعدم اكتمال العدد المطلوب للمرشحين

0 نشر
0 تبليغ

تدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعها المقبل اختيار موعد جديد لانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعد أن انتهت اليوم مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب أندية القسم الممتاز يوم الاثنين الماضي الماضي بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 13 يناير الحالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل انتخابات رابطة الممتاز لعدم اكتمال العدد المطلوب للمرشحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا