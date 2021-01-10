تأجيل انتخابات رابطة الممتاز لعدم اكتمال العدد المطلوب للمرشحين

تدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعها المقبل اختيار موعد جديد لانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعد أن انتهت اليوم مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم خاطب أندية القسم الممتاز يوم الاثنين الماضي الماضي بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 13 يناير الحالي.