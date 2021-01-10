زيدان يفاضل بين محمد صلاح وسون

كشف شبكة "سكاي سبورت" أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي يعتبر هدفا ذو أولوية كبيرة لنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الأسطورة "زين الدين زيدان" خلال سوق الإنتقالات الصيفية

كما ذكرت صحفية إسبانية أن النادي الملكي يتابع المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، والكوري الجنوبي، هيونج مين سون، مهاجم نادي توتنام، لتحديد أولويات صفقات مدريد التي يحتاجها خلال الموسم القادم



ويحتل "الملكي" المرتبة الثانية في ترتيب جدول الدوري ب 37 نقطة خلف غريمه القوي "أتليتكو مدريد" بفارق نقطة واحدة وتفوق بثلاث نقاط عن صاحب المركز الثالث نادي "برشلونة"



وفشل نادي "مدريد" في تصدر الدوري بسبب صعوبة مباراته ضد فريق "أوساسونا" التي انتهت أمس السبت بالتعادل السلبي.



وقال زيدان في تصريح "أن الأجواء الثلجية وصعوبة المناخ الذي تمت فيه المباراة أهم أسباب النتيجة السلبة، وفالغالب لن يستطيع الفريق العودة الى مدريد بسبب الثلوج"