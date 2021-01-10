نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي فى مواجهة المريخ السوداني و فيتا كلوب الكونغولي بالإضافة إلي سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الاولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات يوم 12 فبراير حيث يواجه الأهلي نظيره المريخ والجولة الثانية يوم 23 فبراير أمام سيمبا التنزاني.

بينما تقام الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس المقبل وتلعب الجولة الرابعة من هذا الدور يوم 16 مارس حيث يلاقي الأهلي نظيره فيتا كلوب.

وتقام الجولة الخامسة يومي 2 و3 أبريل حيث يواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني وتلعب الجولة السادسة والأخيرة يومي 9 و10 أبريل المقبل ويلاقي الأهلي سيمبا التنزاني.