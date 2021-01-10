موعد مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي فى مواجهة المريخ السوداني و فيتا كلوب الكونغولي بالإضافة إلي سيمبا التنزاني.
ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الاولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات يوم 12 فبراير حيث يواجه الأهلي نظيره المريخ والجولة الثانية يوم 23 فبراير أمام سيمبا التنزاني.
بينما تقام الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس المقبل وتلعب الجولة الرابعة من هذا الدور يوم 16 مارس حيث يلاقي الأهلي نظيره فيتا كلوب.
وتقام الجولة الخامسة يومي 2 و3 أبريل حيث يواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني وتلعب الجولة السادسة والأخيرة يومي 9 و10 أبريل المقبل ويلاقي الأهلي سيمبا التنزاني.